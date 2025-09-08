Video Yaşam Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video
08.09.2025 | 12:35

Adıyaman’da, oyun amacıyla otomobilin bagajına girerek mahsur kalan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, 14 Ağustos tarihinde Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi21131 Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, evde bulunan otomobil anahtarını alan 7 yaşındaki Zeynal Coşkun, evin önünde park halinde bulunan otomobillerinin içerisine girdi. Oyun amacıyla otomobilin bagajına giren çocuk, burada mahsur kaldı. Küçük çocuk, saatler sonra ailesi tarafından baygın halde bulunmuştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede yaklaşık 25 gündür tedavi altına alınan Zeynal Coşkun, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Küçük çocuktan geriye ise okulda çektiği videosu ve doğum gününde pastasıyla çektiği fotoğrafları kaldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
