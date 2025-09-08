Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video
Adıyaman’da, oyun amacıyla otomobilin bagajına girerek mahsur kalan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video 08.09.2025 | 12:35
00:19
02:08
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 08.09.2025 | 09:16
02:40
Hem alkol aldı, hem direksiyon salladı | Video 07.09.2025 | 15:39
02:00
Kemer'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 07.09.2025 | 15:39
00:15
Balıkesir’de yaşanan deprem anı kamerada | Video 07.09.2025 | 14:18
00:23
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza | Video 07.09.2025 | 14:18
03:01
Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video 07.09.2025 | 12:51
07:33
00:45
02:45
03:40
İzmir’de düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga | Video 07.09.2025 | 08:41
00:48
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 06.09.2025 | 16:10
00:48
Bodrum’da orman yangını başladı | Video 06.09.2025 | 14:51
03:20
Bursa'yı sağanak vurdu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 06.09.2025 | 14:46
05:57
“Bir Anadolu Şenliği” coşkusu Tunceli’de türkülerle başladı! | Video 06.09.2025 | 14:24
03:48
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.09.2025 | 13:59
01:48
02:53
Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı | Video 06.09.2025 | 13:25