Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video
Tekirdağ Çorlu’da bir otomobile yapılan pompalı saldırı sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olayın ardından çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, pompalı tüfekli saldırı olayını gerçekleştiren K.G.D.'yi saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. K.G.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
DAHA ÖNCE ARALARINDA KAVGA ÇIKMIŞ
K.G.D.'nin alınan ifadesinde, M.E.A'nın arkadaşı olduğu ve daha önceden meydana gelen kavgadan dolayı bu olayın geliştiği iddia edildi.
