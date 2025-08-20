Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 20.08.2025 | 09:01 Tekirdağ Çorlu’da bir otomobile yapılan pompalı saldırı sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile Adnan Kahveci Caddesi'nin kesiştiği eski Salı Pazarı mevkisinde, park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bulunan M.E.A. (30), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Yaralı M.E.A, olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayın ardından çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, pompalı tüfekli saldırı olayını gerçekleştiren K.G.D.'yi saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. K.G.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.K.G.D.'nin alınan ifadesinde, M.E.A'nın arkadaşı olduğu ve daha önceden meydana gelen kavgadan dolayı bu olayın geliştiği iddia edildi.