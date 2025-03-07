Video Yaşam Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havaya uçtu! O anlar kamerada | Video
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havaya uçtu! O anlar kamerada | Video

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havaya uçtu! O anlar kamerada | Video

07.03.2025 | 14:48

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar atarak yere düşerek yaralandı. Motosikletin çarptığı otomobil ise başka bir araca çarparak durabildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, İlçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 ZS 8310 plakalı Volkswagen marka otomobil seyir halindeyken yan sokaktan çıkan A.İ.U. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletin sürücüsü yaklaşık 2 metre havalanıp taklalar atarak yere düştü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise karşı şeritten gelen Mercedes marka 33 BAA 315 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin inceleme yaptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddede seyreden otomobile motosikletin çarpması ile sürücünün havalanıp taklalar atıp düşme anı yer aldı. Ayrıca, çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeritten gelen araca çarpması görüntülere yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 00:54
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 07.03.2025 | 14:48
6 il merkezli suç örgütü operasyonu: 108 tutuklama | Video 00:50
6 il merkezli suç örgütü operasyonu: 108 tutuklama | Video 07.03.2025 | 13:58
Bayrampaşa’da iş yeri müdürüne bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 03:23
Bayrampaşa’da iş yeri müdürüne bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 07.03.2025 | 13:27
Samsun’da 3 ton beyaz kum midyesi sevk edilmek üzereyken ele geçirildi | Video 01:06
Samsun'da 3 ton beyaz kum midyesi sevk edilmek üzereyken ele geçirildi | Video 07.03.2025 | 13:27
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı | Video 02:04
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı | Video 07.03.2025 | 13:27
Sahte bungalov ilanıyla 120 milyon TL’lik dolandırıcılık; 30 şüpheli adliyede 01:14
Sahte bungalov ilanıyla 120 milyon TL'lik dolandırıcılık; 30 şüpheli adliyede 07.03.2025 | 13:16
Bu ilçede vatandaşlar sahura arabesk şarkılar ile uyanıyor | Video 01:31
Bu ilçede vatandaşlar sahura arabesk şarkılar ile uyanıyor | Video 07.03.2025 | 12:58
Abartılı egzoz takılan alkollü Tofaş sürücüsüne ceza yağdı | Video 00:52
Abartılı egzoz takılan alkollü Tofaş sürücüsüne ceza yağdı | Video 07.03.2025 | 12:57
Kadın off-road pilotu, pistlerin tozunu attırıyor | Video 04:27
Kadın off-road pilotu, pistlerin tozunu attırıyor | Video 07.03.2025 | 12:00
İstanbul’da DEAŞ’a kripto cüzdan üzerinden para aktaran 4 kişi gözaltına alındı | Video 01:02
İstanbul'da DEAŞ'a kripto cüzdan üzerinden para aktaran 4 kişi gözaltına alındı | Video 07.03.2025 | 11:02
Ece Gürel’in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:28
Ece Gürel'in yıllar önce yarışma programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.03.2025 | 10:53
Müge Anlı hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’in ölüm nedenini canlı yayında açıkladı | Video 24:19
Müge Anlı hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in ölüm nedenini canlı yayında açıkladı | Video 07.03.2025 | 10:47
İçerisinde 4 çocuğun bulunduğu araç alev alev yandı! Son anda kurtarıldılar | Video 03:25
İçerisinde 4 çocuğun bulunduğu araç alev alev yandı! Son anda kurtarıldılar | Video 07.03.2025 | 10:00
Narkotim uyuşturucu kullanan 76 şahsı suçüstü yakaladı | Video 00:30
Narkotim uyuşturucu kullanan 76 şahsı suçüstü yakaladı | Video 07.03.2025 | 10:00
Hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 01:50
Hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 07.03.2025 | 08:51
3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video 02:03
3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video 07.03.2025 | 08:16
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video 13:09
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video 07.03.2025 | 08:16
Polis memuru Mehmet Sıddık Temel’in öldürüldüğü saldırıda kan donduran detaylar: ’Sık lan buna’ deyip... | Video 03:15
Polis memuru Mehmet Sıddık Temel’in öldürüldüğü saldırıda kan donduran detaylar: 'Sık lan buna' deyip... | Video 06.03.2025 | 16:43
Tartıştıkları çocuğu darbedip cep telefonuyla kaydettiler | Video 00:37
Tartıştıkları çocuğu darbedip cep telefonuyla kaydettiler | Video 06.03.2025 | 16:12
Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı | Video 00:34
Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı | Video 06.03.2025 | 15:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY