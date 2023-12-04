Otomobili çaldı, 6 saat sonra otostop çekerken polise yakalandı | Video
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobili çalan şüpheli, 6 saat sonra otostop çekerken polislere yakalandı.
Araç sahibi Bilal Duman, babasına misafirliğe gittiğini ve çıkışta aracının park ettiği yerde olmadığını gördüğünü ifade ederek, "Hemen polise haber verdim. Akşamdan beri arıyorduk. Şahsın aracımda Karabük Safranbolu arasında gezdiğini tespit ettiler. Allah razı olsun emniyet birimlerimiz aracı buldu" dedi.
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