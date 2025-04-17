Otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya uçtu | Video 17.04.2025 | 09:48 Hatay'ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 1 kadın öldü, 1 kadın ağır yaralandı. Kadınların çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi yeni postane mevkiinde meydana geldi. Yusuf İ. İdaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen 2 kadına çarptı. Kazada yabancı uyruklu Fatıma Milhem olay yerinde hayatını kaybederken, Beyyan Saragibi ağır yaralandı. Yaralı kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kadınların çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"BURADA YAŞANAN KAZALAR 80'İ GEÇTİ VE BİRÇOĞU ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR"

Bölgede sıklıkla kazalar yaşandığını ifade eden esnaf Beşir Gümüş, "Aracıyla vatandaşa çarpan vatandaş için ve iki şahıs içinde acı bir durum, Allah kimsenin başına vermesin. Bu yola bir an önce bir çözüm bulmaları lazım. Ben 20 yıldır buradayım esnaflık yapıyorum. Burada yaşanan kazalar 80'i geçti ve birçoğu ölümle sonuçlanıyor. Kadınlar karşıdan karşıya geçerken biraz tereddüt ettiler ama karşıdan gelen arkadaş çok süratliydi. Burada yaşanan olaylar kimsenin tasvip etmeyeceği konular " dedi.