Otomobilin markete girdiği kaza kamerada | Video 05.03.2025 | 13:49 Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil markete girdi. Market çalışanının kazadan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün gece saatlerinde Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 01 B 6197 plakalı otomobil markete daldı. Kazada, iş yerinde ve araçta hasar oluştu. Öte yandan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sürücünün kontrolü kaybettiği, yoldan çıkan aracın markete girdiği, bu sırada bir market çalışanının kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.