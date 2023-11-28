Video Yaşam Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

28.11.2023 | 14:00

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Bismil karayolu Tepe yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Bismil Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada İhsan Yalçın, Aladdin Sevim ve Savaş A. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İhsan Yalçın ve Alaaddin Sevim(64) hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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