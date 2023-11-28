Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Bismil Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada İhsan Yalçın, Aladdin Sevim ve Savaş A. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İhsan Yalçın ve Alaaddin Sevim(64) hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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