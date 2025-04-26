Otoyolda 6 farklı noktada 9 araç kaza yaptı: 2 kişi yaralandı | Video
Ankara-Niğde Otoyolu'nda dolu yağışı nedeniyle 6 farklı noktada 9 aracın karışığı kaza meydana geldi.
Kaza sonrası olay yerine giden Niğde Valisi Cahit Çelik; "Bugün, Niğde-Ankara Otoyolu Alın Gişeleri civarında etkili olan aşırı dolu yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan ve zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kaza sonrası olay yerine süratle intikal eden sağlık, jandarma ve diğer ilgili ekiplerimiz hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunmuştur. Büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; benzer olumsuzlukların yaşanmaması için tüm hemşerilerimizi dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.
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