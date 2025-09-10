Otoyolda ters yönde giden sürücü trafikteki insanların canını hiçe saydı | Video 10.09.2025 | 12:42 Denizli-Aydın otoyolunda ters yönde son sürat ilerleyen bir maganda, trafikteki insanların canını hiçe sayarak riske attı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli-Aydın Otoyolunda, 03 ABN 997 plaka otomobil sürücüsü, trafikteki insanların canını hiçe sayarak süratle ters yönden ilerledi. Ters şeritten ilerleyen otomobil trafikteki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, aracın ters yönden ilerleyişi bir araç kamerası tarafından kayıt edildi. Hem ters yönden ilerleyip hem de otoyolun en sol şeridini kullanan sürücü vatandaşların hayatını daha da riske attı. Denizli-Aydın otoyolundaki trafiğinde yoğunluğun olmaması bir faciayı önledi.