Video Yaşam Otoyolda ters yönden giden aracın kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video
Otoyolda ters yönden giden aracın kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video

Otoyolda ters yönden giden aracın kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video

16.11.2023 | 14:33

Adana’da otoyolda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada ters yönden giden hafif ticari aracın görüntüsü başka bir aracın kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ceyhan ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda polisin 'dur' ihtarına rağmen ters yönden gitmeye devam eden hafif ticari araç otomobille çarpışmış 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası, 01 EZV 42 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari aracın otoyolda ters yönden gittiği görüntüler ortaya çıktı. Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde hafif ticari aracın ters yönde ilerlediği görülüyor.
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