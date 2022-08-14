Video Yaşam Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video
Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video

Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video

14.08.2022 | 12:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı! Veteriner yılanı böyle çıkarttı | Video 01:43
Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı! Veteriner yılanı böyle çıkarttı | Video 14.08.2022 | 12:53
Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video 04:02
Oturuşu ile meşhur olan kediye rakip oldu | Video 14.08.2022 | 12:53
Denizde mahsur kalan geyiği cankurtaranlar böyle kurtardı | Video 01:49
Denizde mahsur kalan geyiği cankurtaranlar böyle kurtardı | Video 14.08.2022 | 12:14
Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi | Video 00:16
Metronun önüne atlayan kişi, yürekleri ağza getirdi | Video 14.08.2022 | 12:17
Lüks aracın camını kırıp konsolunu böyle çaldı | Video 00:33
Lüks aracın camını kırıp konsolunu böyle çaldı | Video 14.08.2022 | 11:23
Denize atlayıp kaçmaya çalıştı! İki kilometre yüzdü; yine de yakalandı | Video 03:38
Denize atlayıp kaçmaya çalıştı! İki kilometre yüzdü; yine de yakalandı | Video 14.08.2022 | 11:16
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video 01:02
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video 14.08.2022 | 10:52
Tavuklarını çaldığını iddia ettiği genci şikayet eden kadının evi taşlandı | Video 04:10
Tavuklarını çaldığını iddia ettiği genci şikayet eden kadının evi taşlandı | Video 14.08.2022 | 09:54
Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 02:34
Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 14.08.2022 | 10:20
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video 01:48
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video 14.08.2022 | 10:09
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan olay kamerada! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar | Video 02:26
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan olay kamerada! Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar | Video 14.08.2022 | 09:54
Kuşadası’nda 5.0 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada | SON DEPREMLER Video 00:07
Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada | SON DEPREMLER Video 14.08.2022 | 09:54
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 03:25
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 14.08.2022 | 08:27
Antalya’da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü | Video 01:11
Antalya’da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldürdü | Video 14.08.2022 | 08:27
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 00:39
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 14.08.2022 | 08:32
Kağıthane’de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp otomobiline taşla böyle saldırdılar | Video 02:34
Kağıthane’de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp otomobiline taşla böyle saldırdılar | Video 14.08.2022 | 08:27
SON DAKİKA! İzmir açıklarında korkutan deprem | Video 01:20
SON DAKİKA! İzmir açıklarında korkutan deprem | Video 14.08.2022 | 08:27
Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 01:14
Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 13.08.2022 | 16:10
Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada | Video 00:17
Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada | Video 13.08.2022 | 16:10
Sancaktepe’de hırsızların otomobilden telefon çaldığı anlar kamerada | Video 00:13
Sancaktepe'de hırsızların otomobilden telefon çaldığı anlar kamerada | Video 13.08.2022 | 15:27

İstanbul’da oturuşu dünyaca meşhur olan kediye, Tokat’ta pencere önünde oturan “Tosbik” isimli kedi rakip oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tarihi Halit Sokakta bir evin giriş katında pencere kenarında oturarak dışarıyı izleyen kedi görenlerin dikkatini çekiyor. İlgi odağı olan kediyi yoldan geçenler sevmeden geçemiyor. İstanbul'da bir kaldırım taşında çekilmiş fotoğrafı ile fenomen haline gelen "Tombili" gibi oturuşu ile görenleri gülümsetiyor. Hayvansever Zeynep Yıldız, "Tosbik" ismini verdiği kediyi sokak kedisini 1 yıl önce sahiplendiğini söyledi. Kedisinin pencerede oturmayı çok sevdiğini belirten Yıldız, "Aşırı yaramazdır, dışarıyı gezip gelip pencere kenarında oturmayı sever. Yoldan gelip geçenlerin, turistlerin dikkatini çekiyor. Fotoğrafını çekenler oluyor. Ama kimseye kendini kolay kolay yaklaştırmıyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA