Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video

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SULTANGAZİ'de, yumruk ya da tekme atılarak skor kazanılan oyun makinesine vurmak isteyen bir çocuk, hızını alamayıp duvara çarptı; duvar kırılınca da içeriye düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de iki çocuk, sık sık vakit geçirdikleri halı sahaya gelerek oyun makinelerinde eğlenmek istedi. İki çocuk, 'boks makinesi' diye bilinen ve 1 lira karşılığında yumruk ya da tekme atılarak skor kazanılan makinedeki topa, gerilerek sıra sıra vurmaya başladılar. Sıra kendisine geçen çocuk, yaklaşık 5 metre mesafeden hızla koşarak makinedeki topa vurdu; hızını alamayan çocuk, yan tarafında bulunan duvara çarptı. Çocuk, duvarın kırılmasıyla oluşan boşluğa düştü. Duvarın kırılmasının ardından sesleri duyan halı saha çalışanları da çocuğun yanına geldi. Çocuk, başına gelen kazayı yaralanmadan atlattı.
VURDUĞU GİBİ DUVARI DELDİ
Halı saha görevlisi Melih Uçar, İçerideyken sesler geldiğini duydum. Çocukların yanına gelip, 'Nasıl vuruyorsunuz da böyle ses çıkıyor Makineyi kıracaksınız' dedim. Onlar da 'böyle vuruyoruz' dediler. Baktım, çocuk 5 metre gerildi. Vurduğu gibi duvarı deldi, içeriye geçti. Çocuk, kolu kırıldığını söyledi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şu anda bir şeyi yok, çalışıyor. Makine de çalışıyor ama duvarda epey zarar var dedi.
O ANLAR KAMERADA
Çocuğun makinedeki topa vurduktan sonra duvarı kırarak içeriye düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki çocuk sıra sıra gerilerek makinedeki topa vuruyor. Çocuklardan biri topa vurduktan sonra duvara çarpıyor. Duvarın kırılmasıyla da içeriye düşüyor.