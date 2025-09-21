Video Yaşam Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video

Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video

21.09.2025 | 12:30

Erzurum'da bir oyun salonunda, okey oynayan gençlerin yaşadığı olay izleyenleri şoke etti. Elinde "sallama" diye tabir edilen bıçakla gelen adamın gençleri tehdit etmesi ve sonrası yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kameralara yansıyan görüntülerde; oyun salonuna giren adamın okey oynayan ve içlerinde kadınların da olduğu gençlere doğru yürüdüğü görüldü. Önce tehditler savuran ve saldıran adamın daha sonra belindeki sallama bıçağını çıkararak masadakilere doğru savurması bir anda hareketliliğe neden oldu. Okey masasındaki kızların saldırgana engel olmak için adeta gövdelerini siper etmesi ise gözlerden kaçmadı. Bir süre devam eden arbedenin ardından bıçakla gelen adamın arkadaşıyla salonu terk ettiği ve gençlerin korku içinde olduğu görüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:14
Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:43
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video 01:04
Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video 21.09.2025 | 12:30
Kartalkaya’daki yangının yeni görüntüleri! Kurtulmak isterken metrelerce yükseklikten böyle düştü | Video 17:21
Kartalkaya'daki yangının yeni görüntüleri! Kurtulmak isterken metrelerce yükseklikten böyle düştü | Video 21.09.2025 | 12:30
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video 00:51
Yediler içtiler hesabı ödemeye gelince kaçtılar | Video 21.09.2025 | 12:29
Esenyurt’ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:17
Esenyurt'ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:29
Karadeniz’de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 02:57
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 21.09.2025 | 11:08
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 06:00
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 21.09.2025 | 09:57
Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı, doktorlar bile şok oldu | Video 08:19
Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı, doktorlar bile şok oldu | Video 21.09.2025 | 09:57
Gaziantep’te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 00:41
Gaziantep'te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 21.09.2025 | 09:57
Rize’de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 00:28
Rize'de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 21.09.2025 | 08:44
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 05:22
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 21.09.2025 | 08:44
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 00:27
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 21.09.2025 | 08:43
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:40
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2025 | 08:43
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 01:20
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 21.09.2025 | 08:43
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 21:16
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:38
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 19:51
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:35
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 00:38
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 20.09.2025 | 16:30
İstanbul’da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 02:53
İstanbul'da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 20.09.2025 | 15:14
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 03:00
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 20.09.2025 | 15:10
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim’de İstanbul’da! 00:48
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim'de İstanbul'da! 20.09.2025 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY