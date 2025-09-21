Oyun salonunda dehşet! Okey masasını sallama bıçağı ile dağıttı | Video
Erzurum'da bir oyun salonunda, okey oynayan gençlerin yaşadığı olay izleyenleri şoke etti. Elinde "sallama" diye tabir edilen bıçakla gelen adamın gençleri tehdit etmesi ve sonrası yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.
