Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı neden öldürdü? | Video

İstanbul Fatih'te oyuncu arkadaşı Sevil Akdağ (32) tarafından onlarca bıçak darbesiyle öldürülen Elif Kırav'ın sevenleri sosyal medyada isyan etti. Henüz 29 yaşında en yakın arkadaşı tarafından kendi evinde canice katledilen Kırav'ın sevenlerinin yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen oyuncu Sevil Akdağ ile Kırav arasında evdeki televizyonun düşüp kırılmasından dolayı kavga çıkmış olabileceği iddia edildi.