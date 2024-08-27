Özbekistan uçağı Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
Türkiye'den Özbekistan'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan havalanarak Taşkent'e uçan Qanot Sharq Havayollarına ait 152 yolcusu bulunan yolcu uçağı, çıkan teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, uçağın teknik arıza nedeniyle iniş yaptığını açıkladı. Vali Doruk, yolcuların başka bir uçakla Özbekistan'a gönderileceğini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Seyhan polisi 34 silah ele geçirirken 201 suçluyu yakaladı | Video 27.08.2024 | 10:20
05:05
Hatay'da korku evinde korkudan bayılan çocuk kamerada! 27.08.2024 | 09:59
01:33
Önce reklam panosuna sonra aydınlatma direğine çarptı | Video 27.08.2024 | 10:18
00:10
Adam öldürme suçundan aranan firari şahıs yakalandı | Video 27.08.2024 | 10:16
02:30
İstanbul Sultangazi'de boğazında yemek kalan martı adeta yardım istedi 27.08.2024 | 10:08
01:51
Adana’da küle dönen 6 iş yeri böyle görüntülendi | Video 27.08.2024 | 10:14
01:44
İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk jetski ile kurtarıldı 27.08.2024 | 09:59
00:27
Özbekistan uçağı Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı 27.08.2024 | 09:17
03:28
03:29
Şanlıurfa'da otomobil inşaat çukuruna düştü: 3 yaralı 27.08.2024 | 09:18
01:59
04:07
02:34
Şişli’de otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı | Video 27.08.2024 | 08:53
02:37
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.08.2024 | 08:53
01:31
Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü 27.08.2024 | 08:36
03:43
04:07
00:20
Samsun'da adeta deniz gibi dalgalanan halı saha kamerada 27.08.2024 | 08:36
01:22
Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı 26.08.2024 | 18:23
00:44
Adana'da kuyuya inen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 26.08.2024 | 17:47