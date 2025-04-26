Özbekistanlı bakıcı bebeğe böyle şiddet uyguladı! Dehşet anları kamerada | Video
Fatih’te Özbekistanlı bakıcı Maftuna İshmatova, kendi evinde baktığı bebeği darbetti. O anlar evdeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildil. Bakıcı gözaltına alındı.
Fatih'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı. Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan İshmatova, bebeğe şiddet uygulamaya başladı. Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi. Eve gelen ekipler, Maftuna ishmatova'yı gözaltına aldı. Maftuna ishmatova emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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