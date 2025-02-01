"Panel" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:08 İstanbul merkezli 25 ildeki operasyonlarda yakalanan ve "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla elde ettikleri kişisel verileri sattıkları ya da tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 44'ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında çocukların da olduğu 64 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi."Suça sürüklenen çocuk"ların ifadelerinin alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosu tarafından 4 savcı görevlendirildi.Diğer şüphelilerin ifadeleri ise soruşturmayı yürüten Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosunca alındı.Savcılıkta ifadeleri alınan 64 şüpheliden 50'si tutuklanmaları,14'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, 44 şüphelinin tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.