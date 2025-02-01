Video Yaşam "Panel" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı | Video

"Panel" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı | Video

01.02.2025 | 14:08

İstanbul merkezli 25 ildeki operasyonlarda yakalanan ve "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla elde ettikleri kişisel verileri sattıkları ya da tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 44'ü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında çocukların da olduğu 64 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Suça sürüklenen çocuk"ların ifadelerinin alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosu tarafından 4 savcı görevlendirildi.

Diğer şüphelilerin ifadeleri ise soruşturmayı yürüten Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosunca alındı.

Savcılıkta ifadeleri alınan 64 şüpheliden 50'si tutuklanmaları,14'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 44 şüphelinin tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 00:39
Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 01.02.2025 | 15:41
Diyarbakır’da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:59
Diyarbakır'da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.02.2025 | 14:36
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44’ü tutuklandı | Video 01:02
"Panel" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:08
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:46
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:03
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01:06
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01.02.2025 | 13:41
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01:52
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01.02.2025 | 13:40
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 00:20
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 01.02.2025 | 13:40
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01:54
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01.02.2025 | 13:40
Tekirdağ’da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 00:36
Tekirdağ'da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 01.02.2025 | 11:47
Güpegündüz ateş açtılar! İş yeri çalışanlarıyla valeler arasında silahlı araç parkı kavgası kamerada | Video 03:49
Güpegündüz ateş açtılar! İş yeri çalışanlarıyla valeler arasında silahlı araç parkı kavgası kamerada | Video 01.02.2025 | 11:33
Uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı | Video 00:29
Uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı | Video 01.02.2025 | 10:51
Çekmeköy’de lastik fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:09
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01.02.2025 | 10:28
Ataşehir’de haraç almak için iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 02:00
Ataşehir'de haraç almak için iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 01.02.2025 | 10:17
SON DAKİKA: Çekmeköy’de lastik deposunda yangın! | Video 02:09
SON DAKİKA: Çekmeköy’de lastik deposunda yangın! | Video 01.02.2025 | 10:14
Süpürge sapında uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 00:55
Süpürge sapında uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 01.02.2025 | 10:14
Şanlıurfa’da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı | Video 01:49
Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı | Video 01.02.2025 | 09:50
İstanbul Boğaz’ın etkili olan sis böyle görüntülendi | Video 10:08
İstanbul Boğaz'ın etkili olan sis böyle görüntülendi | Video 01.02.2025 | 09:45
Diyarbakır’da horoz dövüşü yapılan mekana baskın: 8 gözaltı, 450 bin lira ceza | Video 00:58
Diyarbakır'da horoz dövüşü yapılan mekana baskın: 8 gözaltı, 450 bin lira ceza | Video 01.02.2025 | 09:45
Denizli’de dehşete düşüren cinayet! İki kadın, komşularını 3 bilezik için öldürdü! | Video 01:52
Denizli'de dehşete düşüren cinayet! İki kadın, komşularını 3 bilezik için öldürdü! | Video 31.01.2025 | 16:43
Sokak köpekleri park halindeki kamyoneti böyle parçaladı | Video 03:39
Sokak köpekleri park halindeki kamyoneti böyle parçaladı | Video 31.01.2025 | 16:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA