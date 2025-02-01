"Panel" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı | Video
İstanbul merkezli 25 ildeki operasyonlarda yakalanan ve "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla elde ettikleri kişisel verileri sattıkları ya da tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 44'ü tutuklandı.
"Suça sürüklenen çocuk"ların ifadelerinin alınması için Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosu tarafından 4 savcı görevlendirildi.
Diğer şüphelilerin ifadeleri ise soruşturmayı yürüten Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosunca alındı.
Savcılıkta ifadeleri alınan 64 şüpheliden 50'si tutuklanmaları,14'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 44 şüphelinin tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
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