Park etme kavgasında otomobile çarpıp böyle gitti | Video 26.11.2024 | 10:33 İstanbul Esenyurt’ta aracını park etmeye çalışan sürücü ile başka bir araç sürücüsü arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Kavga sonrası sürücü, diğer araca arkadan çarparak giderken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen birisi kadın iki kişi araçlarını park etti. Bir süre sonra sokağa gelen bir vatandaş ise otomobilini park etmeye çalıştığı sırada iki şahıs, araçlarına zarar verdiği iddiasıyla sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken taraflar arasında kavga çıktı. Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken kadın, adama elindeki biber gazını sıktı. Bir süre sonra araçlarına binen ikili diğer tarafın otomobiline arkadan çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.