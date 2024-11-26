Park etme kavgasında otomobile çarpıp böyle gitti | Video
İstanbul Esenyurt’ta aracını park etmeye çalışan sürücü ile başka bir araç sürücüsü arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Kavga sonrası sürücü, diğer araca arkadan çarparak giderken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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