Video Yaşam Park halindeki otomobili benzin döküp yaktı | Video
Park halindeki otomobili benzin döküp yaktı | Video

Park halindeki otomobili benzin döküp yaktı | Video

24.12.2024 | 16:19

Silivri'de sabah saatlerinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Benzin dökülerek yakılan otomobil kullanılamaz hale gelirken, aracın alevlere teslim olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 04.00 sıralarında Yeni Mahalle Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Otomobilin alev alev yandığını fark eden çevre sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ATEŞE VERDİĞİ ANLAR KAMERADA
Araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilin benzin dökülerek yakıldığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın çevresine gelen kapüşonlu şüphelinin yoldan geçen motoskletli bir kişiye aldırmadan araca benzin döktüğü anlar görülüyor. Elindeki çakmakla aracı ateşe veren şüpheli daha sonra olay yerinden kaçıyor. Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.(DHA)

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