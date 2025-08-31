Parkta oynayan çocukları yerden yere vuran kişi serbest kaldı | Video 31.08.2025 | 15:31 Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuğu darp edip yerden yere vuran şahıs güvenlik kameralarına yakalanmış, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Yusuf K. (53) henüz 6 yaşındaki Ömer Erul ile 5 yaşındaki Ömer Eymen Işık'ı darp etti. Çocuklarının darp edildiğini gören aileler büyük şok yaşarken, olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ömer Erul'un sol kol omuz alt kısmında kırık tespit edildi. Yaşanan dehşet anları sitenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların darp edildiği anlar mahalleliyi isyan ettirdi.

Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheli Yusuf K.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tahkikat başlatılırken, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.