Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video

29.09.2025 | 15:53

Mersin'de tamamen siyah kıyafetli ve yüzü kapalı patenli bir kişi iş yerine silahla defalarca ateş etti. O anların güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayda, şüphelinin ateş ederken patenle kayması dikkat çekti.

Olay, dün sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1812 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tamamen siyah giyimli bir şüpheli bodrum katında dikim atölyesi olan yerde bir süre oyalandıktan sonra patenle kayarak elindeki silahla defalarca ateş açtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kurşunlaruın duvara isabet ettiği olayla ilgili polis, şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
