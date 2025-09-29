Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video
Mersin'de tamamen siyah kıyafetli ve yüzü kapalı patenli bir kişi iş yerine silahla defalarca ateş etti. O anların güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayda, şüphelinin ateş ederken patenle kayması dikkat çekti.
01:25
Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video 29.09.2025 | 15:53
