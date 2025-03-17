Video Yaşam Patlayan torpil parçası nedeniyle genç kız böyle yaralandı | Video
Patlayan torpil parçası nedeniyle genç kız böyle yaralandı | Video

Patlayan torpil parçası nedeniyle genç kız böyle yaralandı | Video

17.03.2025 | 10:11

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gençlerin torpil şakası bir genç kızın gözünün yaralanmasına neden oldu.

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Erzurum'da bir kurs merkezinde eğitim gören 17 yaşındaki Z.K, arkadaşlarıyla kursun kapısının önünde oturup sohbet ederken bir an yanlarındaki patlama sesi ile korktular. Bu esnada kursun hemen yanında bulunan başka bir binadan çıkan gençlerin attığı torpil, Z.K'nin oturduğu yerin hemen yanına düştü. Z.K, torpil parçalarının sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince Z.K. ilk müdahalesi sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ve burada müdahalesi yapıldı. Genç kızın gözüne denk gelen parçalar nedeniyle ameliyat edilmesine karar veren doktorlar göz servisine sevk etti.

Bu arada torpilin patlama anı sokakta bulunan kurs merkezinin güvenlik kamerasıyla an be an kayıt altına alındı. Erzurum'da Ramazan aylarında alınan tüm önlemlere ve kontrollere rağmen torpil ve benzeri patlayıcı madde satışlarının önüne geçilemiyor. Vatandaşlar bu noktada daha fazla hassasiyet ve denetim yapılmasını istiyor.

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