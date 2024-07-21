Pendik Aydos Ormanı'ndaki yangın böyle görüntülendi | Video
Pendik Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopter ile yangına müdahalesi sürüyor. Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Öte yandan, ormanda çıkan yangın dron ile böyle görüntülendi.
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