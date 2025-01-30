Pendik Marina’da yakıt deposunda yangın | Video
Pendik Marina’da yakıt deposunun bulunduğu bölümde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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