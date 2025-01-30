Video Yaşam Pendik Marina’da yakıt deposunda yangın | Video
Pendik Marina’da yakıt deposunda yangın | Video

Pendik Marina’da yakıt deposunda yangın | Video

30.01.2025 | 14:42

Pendik Marina’da yakıt deposunun bulunduğu bölümde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, Pendik marinada saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, teknelerin yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

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