Pendik’te drift atan kadın sürücüye para cezası | Video 06.01.2025 | 16:17 Pendik’te bir otopark içerisinde aracıyla drift yapan kadın sürücü hakkında 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 04 Ocak 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Pendik'te bir araç sürücüsünün drift yaptığı görüntülere yönelik inceleme başlattı. Çamlık Mahallesi üzerinde bulunan otopark içerisinde bir şahsın drift yaptığı belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Ş.Y. isimli kadın şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; 'Drift atmak' maddesinden 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi iki ay süreyle geri alınırken, araç iki ay süreyle trafikten men edildi.