Pendik'te horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza | Video
Pendik'te horoz dövüştürme ihbarı alan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın yaptığı mekandaki şahıslara toplamda 132 bin lira para cezası ve adli işlem yaptı. Mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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