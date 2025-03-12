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Pendik'te horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza | Video

Pendik'te horoz dövüştürenlere 132 bin lira ceza | Video

12.03.2025 | 12:28

Pendik'te horoz dövüştürme ihbarı alan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın yaptığı mekandaki şahıslara toplamda 132 bin lira para cezası ve adli işlem yaptı. Mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Olay, dün akşam 21.45 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde yaşandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir iş yerine baskın yaptı. Ekipler içeri girdiğinde 2 tane horozun dövüştürüldüğünü ve 12 kişinin de dövüşü izlediğini tespit etti. Horoz sahipleri Y.K. (48) ve Z.Y. (47) isimli şahıslara Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet suc¸undan adli is¸lem yapıldı. Mekandaki diğer 12 şahsa toplamda 132 bin lira idari para cezası kesildi. Ş.K. (71) isimli şahsa ait olan iş yeri, Pendik Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi.
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