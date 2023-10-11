Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı | Video
PENDİK'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye İETT otobüsü çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Doğu Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir süre orta refüjde yürüdükten sonra caddeye indi. Tam o sırada caddede ilerleyen İETT otobüsü yayaya çarptı. Yaralanan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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