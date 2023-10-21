Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı | Video
Pendik’te İBB’ye ait yol bakım çalışmasından dolayı tek şerite düşen cadde de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye İETT tobüsü çarptı. Yaralana şahıs ambulansla Hastaneye kaldırıldı.
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