Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı | Video 21.10.2023 | 14:07 Pendik’te İBB’ye ait yol bakım çalışmasından dolayı tek şerite düşen cadde de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye İETT tobüsü çarptı. Yaralana şahıs ambulansla Hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İBB'ye ait yol bakım çalışmasından dolayı tek şeride düşen yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya caddede ilerleyen İETT otobüsü çarptı. Yaralanan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yol çalışmasının tamamlanamamamasından dolayı bölgede çok sayıda kaza olduğu öğrenildi.