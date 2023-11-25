Pendik’te kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü! | Video
Pendik’te bir şahıs, tartıştığı 4 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde silahla başından vurarak öldürdü. Saldırgan eş, cinayeti işlediği evin içerisinde ekipler tarafından gözaltına alındı.
4 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE CİNAYET İŞLEDİ
Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, çiftin uzun süredir kavga ettiği ve Yılmaz L.'nin eşi İpek L.'yi sıklıkla darbettiği öğrenildi. Olay gecesi ise şahsın, cinayeti en küçüğü 8 aylık olan 4 çocuğunun gözü önünde işlediği iddia edildi. Olaydan yaklaşık 15 gün önce ise çiftin yine tartıştığı ve ihbar üzerine eve polis ekiplerinin geldiği belirtildi.
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