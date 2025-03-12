Pendik’te kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı | Video
Pendik’te seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.
Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, "İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşığa merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu." dedi.
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