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Pendik’te ruhsatsız silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video

Pendik’te ruhsatsız silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video

20.02.2025 | 11:27

Pendik’te bir adrese ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 4 adet şarjör, 44 adet fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve yeni nesil sokak çetelerinin çökertilmesine yönelik Pendik ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. 19 Şubat 2025 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda bir işyeri ve bir ikamet adreste bulundurulması yasak olan silahlar olduğunu belirledi. Bunun üzerine adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda Ş.Ö.(38) ve B.Ö.(27) isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 4 adet şarjör, 44 adet fişek ile 22 gram bonzai ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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