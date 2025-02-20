Pendik’te ruhsatsız silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video
Pendik’te bir adrese ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 4 adet şarjör, 44 adet fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gerçekleştirilen operasyonda Ş.Ö.(38) ve B.Ö.(27) isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 4 adet şarjör, 44 adet fişek ile 22 gram bonzai ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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