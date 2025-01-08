Video Yaşam Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video

Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video

08.01.2025 | 16:14

Pendik'te narkotik madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pendik ilçesinde şüpheli bir şahsın narkotik madde satışı yaptığını, sattığı narkotik maddeleri ise bir ikamet adresinde sakladığını belirledi. Olayın aydınlatılmasına yönelik inceleme başlatan ekipler, yürütülen saha çalışmaları ve istihbari bilgiler ışığında şüpheli şahsın narkotik maddeleri sakladığı adresi tespit etti. 5 Ocak 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında Kartal İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda Ş.S. , E.D., G.K.D. ,B.E. ve B.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan yapılan aramalarda; 255 gram marihuana 3 gram kokain, 826 adet extasy, 14 adet lyrıca, 2 adet hassas terazi, 9 adet fişek, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Konu ile ilgili yakalanan ve 7 Ocak 2024 tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan E.D., G.K.D, B.E. ve B.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ş.S. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

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