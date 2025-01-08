Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video
Pendik'te narkotik madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.
5 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Konu ile ilgili yakalanan ve 7 Ocak 2024 tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan E.D., G.K.D, B.E. ve B.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ş.S. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video 08.01.2025 | 16:14
03:13
Otomobil ile öğrenci servis minibüsü çarpıştı: 20 yaralı | Video 08.01.2025 | 15:37
02:57
Yenişehir Havalimanı'nda eğitim uçağı düştü | Video 08.01.2025 | 15:17
02:02
Kız kaçırma kavgasında cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2025 | 15:07
00:34
Bankacı tuzağıyla vurgun yapıyorlar | Video 08.01.2025 | 14:46
02:04
Erzurum'daki deprem anı kamerada | Video 08.01.2025 | 14:27
00:23
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 08.01.2025 | 14:27
00:30
Bitlis'te 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 08.01.2025 | 13:51
00:32
Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3’ü çocuk 8 yaralı | Video 08.01.2025 | 13:15
02:16
Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yoğun bakımda | Video 08.01.2025 | 13:12
03:22
Sındırgı’da sis manzarası böyle görüntülendi | Video 08.01.2025 | 13:07
01:47
İki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 08.01.2025 | 12:39
02:36
04:19
00:50
ATM önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı | Video 08.01.2025 | 12:29
00:10
Çakarlı araçla dolaşan sürücüye 138 bin lira ceza | Video 08.01.2025 | 12:27
06:39
10:09
07:52
İzmir İnciraltı sahilini deniz marulu sardı | Video 08.01.2025 | 12:27
01:42
36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu | Video 08.01.2025 | 12:04