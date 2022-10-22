Peşindeki köpeklerden polis aracına girerek kurtulan kedi kamerada

Düzce'de, köpeklerin kovaladığı kedi, kaza için bölgede bulunan polis ekibinin aracına girdi. Polis memurları kediyi ekip aracıyla bölgeden uzaklaştırdı. Polis memurları su ve mama verdikleri kediyi sevdikten sonra bıraktı.

Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde maddi hasarlı bir kazaya bakan polis memurları, tutanak tuttu. Polis memurları İbrahim Çakır ve Davut Şar, araçlarına geri döndüklerinde açık olan camdan içeri giren kedinin, torpidonun üzerinde korkmuş halde saklanmaya çalıştığını gördü. Çakır ve Şar, sokak köpeklerinin aracın etrafında olduğunu görünce kedinin köpeklerden kaçarak araçlarına sığındığını anladı. Polis memurları kedi ile birlikte bölgeden ayrıldı. Polisler, kediye mama ve su vererek karnını doyurdu. Kediye 'Siren' adını veren polis memurları, daha sonra kediyi bıraktı.