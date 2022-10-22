Video Yaşam Peşindeki köpeklerden polis aracına girerek kurtulan kedi kamerada
Peşindeki köpeklerden polis aracına girerek kurtulan kedi kamerada

Peşindeki köpeklerden polis aracına girerek kurtulan kedi kamerada

22.10.2022 | 10:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Peşindeki köpeklerden polis aracına girerek kurtulan kedi kamerada 00:42
Peşindeki köpeklerden polis aracına girerek kurtulan kedi kamerada 22.10.2022 | 10:47
İzmir’de kumarbazlar Jandarmaya Hoş geldiniz abi buyurun diyerek kapıyı açtılar 00:35
İzmir'de kumarbazlar Jandarmaya "Hoş geldiniz abi buyurun" diyerek kapıyı açtılar 22.10.2022 | 10:17
Motosikletin önüne atlayan kedi, kazaya sebep oldu... O anlar kamerada 00:38
Motosikletin önüne atlayan kedi, kazaya sebep oldu... O anlar kamerada 22.10.2022 | 10:25
Oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şebekeye operasyon: 6 şüpheli tutuklandı 01:16
Oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şebekeye operasyon: 6 şüpheli tutuklandı 22.10.2022 | 10:03
2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı… 00:56
2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı… 22.10.2022 | 10:03
Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:22
Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.10.2022 | 22:38
Irak’a ait tarihi eserler iade edildi | Video 05:04
Irak'a ait tarihi eserler iade edildi | Video 21.10.2022 | 16:46
Sosyal medya fenomeni Mika Raun’dan skandal hareket! Türk lirasını tuvalete attı, sifonu çekti | Video 00:54
Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını tuvalete attı, sifonu çekti | Video 21.10.2022 | 16:47
Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı | Video 00:27
Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı | Video 21.10.2022 | 16:46
Lavaboyu kırdığı için okulunu değiştirmişlerdi! Ailesinin açtığı yürütmeyi durdurma davası sürüyor | Video 04:53
Lavaboyu kırdığı için okulunu değiştirmişlerdi! Ailesinin açtığı yürütmeyi durdurma davası sürüyor | Video 21.10.2022 | 16:20
Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video 01:07
Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video 21.10.2022 | 15:53
Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video 00:34
Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video 21.10.2022 | 14:54
Kayseri’de nitelikli dolandırıcılık yapanlara büyük darbe: 36 gözaltı | Video 00:51
Kayseri'de nitelikli dolandırıcılık yapanlara büyük darbe: 36 gözaltı | Video 21.10.2022 | 14:29
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsettiği su kaynağında balıklar gün yüzüne çıktı | Video 03:51
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği su kaynağında balıklar gün yüzüne çıktı | Video 21.10.2022 | 13:26
Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti | Video 05:41
Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti | Video 21.10.2022 | 13:03
Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video 01:32
Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video 21.10.2022 | 13:03
Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla feci şekilde böyle darp edildi | Video 01:53
Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla feci şekilde böyle darp edildi | Video 21.10.2022 | 12:57
İstanbul merkezli 10 ilde sağlık yolsuzluğu operasyonunun detayları ortaya çıktı | Video 01:09
İstanbul merkezli 10 ilde "sağlık yolsuzluğu" operasyonunun detayları ortaya çıktı | Video 21.10.2022 | 12:33
Tarihi handa facianın eşiğinden dönüldü... Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi | Video 01:12
Tarihi handa facianın eşiğinden dönüldü... Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi | Video 21.10.2022 | 12:22
Doğu Ekspres’inde kalp krizi feçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 01:19
Doğu Ekspres'inde kalp krizi feçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 21.10.2022 | 11:56

Düzce'de, köpeklerin kovaladığı kedi, kaza için bölgede bulunan polis ekibinin aracına girdi. Polis memurları kediyi ekip aracıyla bölgeden uzaklaştırdı. Polis memurları su ve mama verdikleri kediyi sevdikten sonra bıraktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde maddi hasarlı bir kazaya bakan polis memurları, tutanak tuttu. Polis memurları İbrahim Çakır ve Davut Şar, araçlarına geri döndüklerinde açık olan camdan içeri giren kedinin, torpidonun üzerinde korkmuş halde saklanmaya çalıştığını gördü. Çakır ve Şar, sokak köpeklerinin aracın etrafında olduğunu görünce kedinin köpeklerden kaçarak araçlarına sığındığını anladı. Polis memurları kedi ile birlikte bölgeden ayrıldı. Polisler, kediye mama ve su vererek karnını doyurdu. Kediye 'Siren' adını veren polis memurları, daha sonra kediyi bıraktı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA