Piknikte karşılaştıkları domuz sürüsü paniğe neden oldu | Video 18.05.2025 | 09:46 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde görülen domuz sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Piknik ve adrenalin amacıyla sıkça tercih edilen Atatürk Kent Ormanı'nda, akşam saatlerinde alışılmadık bir manzara yaşandı. Ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir anda karşılarına çıkan yaban domuzu sürüsüyle büyük hayrete düştü. Kalabalık şekilde hareket eden domuzlar, kısa süre sonra kayıplara karıştı.