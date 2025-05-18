Piknikte karşılaştıkları domuz sürüsü paniğe neden oldu | Video
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde görülen domuz sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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