Pilotun evinden 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı | Video
Eyüpsultan’da bir pilotun evine girerek 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın hırsız yakalandı. Olaydan sonra rahat tavırlarla binadan ayrılan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.
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