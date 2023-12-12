Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video 12.12.2023 | 14:53 Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık değeri 35 milyon liranın üzerinde olan 13 kilo 370 buçuk gram kokain ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, Akyazı ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise 13 kilo 250 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, Erenler İlçesinde yapılan çalışmada ise yakalanan 1 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramada da; 145 adet satışa hazır 57.5 gram kokain, 22 adet extacy hap, 3.7 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iki ayrı ilçede yapılan operasyonlarda toplam 3 şüpheliyi gözaltına aldı.