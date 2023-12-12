Video Yaşam Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video
Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video

Piyasa değeri 35 milyonun üzerinde: Bu operasyonla yakalandı | Video

12.12.2023 | 14:53

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık değeri 35 milyon liranın üzerinde olan 13 kilo 370 buçuk gram kokain ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, Akyazı ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise 13 kilo 250 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, Erenler İlçesinde yapılan çalışmada ise yakalanan 1 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramada da; 145 adet satışa hazır 57.5 gram kokain, 22 adet extacy hap, 3.7 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iki ayrı ilçede yapılan operasyonlarda toplam 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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