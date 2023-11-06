Polatlar soruşturmasında 5 şüpheli daha adliyede: Savcılıktan 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında Polat çiftinin de aralarında olduğu 12 şüphelinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden biri emniyetten serbest kalırken 5’i adliyeye getirildi. Savcılık, şüphelilerden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız’ı tutuklama talebiyle, Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan’ı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.