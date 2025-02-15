Polis döşemecide gizli içki imalathanesini ortaya çıkardı: 5 gözaltı | Video
Samsun'un Havza ilçesinde polis, döşemeci dükkanında gizli içki imalathanesi ortaya çıkardı, 5 kişiyi gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA EL YAPIMI İÇKİ
Polis ekipleri dükkânın arka bölümünde yapılan aramada, gizlenmiş halde 122 şişe el yapımı alkollü içki, 1 kg damıtmada kullanılan karbon granül, 0,5 ml renklendirici, 1 adet ısıtma cihazı, 6 adet test tüpü, 1 adet içki aroması, 2 adet alkolmetre aparatı, 1 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında S.A. (22), M.C.E. (29), Y.Ö. (21), O.C. (25) ve S.A. (38) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
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