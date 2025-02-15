Polis döşemecide gizli içki imalathanesini ortaya çıkardı: 5 gözaltı | Video 15.02.2025 | 14:56 Samsun'un Havza ilçesinde polis, döşemeci dükkanında gizli içki imalathanesi ortaya çıkardı, 5 kişiyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Havza'da polis ekipleri bir döşeme dükkanına yaptığı şok baskınla dükkanda gizli bir imalathane ortaya çıkardı. Polis ekipleri, devriye sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın bir döşeme dükkanına girdiğini fark etti. Durumu değerlendiren ekipler, bu iş yerinin aslında kaçak içki üretimi ve uyuşturucu saklama noktası olarak kullanıldığını ortaya çıkardı.Polis ekipleri dükkânın arka bölümünde yapılan aramada, gizlenmiş halde 122 şişe el yapımı alkollü içki, 1 kg damıtmada kullanılan karbon granül, 0,5 ml renklendirici, 1 adet ısıtma cihazı, 6 adet test tüpü, 1 adet içki aroması, 2 adet alkolmetre aparatı, 1 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.Operasyon kapsamında S.A. (22), M.C.E. (29), Y.Ö. (21), O.C. (25) ve S.A. (38) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.