Polise mukavemette bulunan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Tekirdağ Çerkezköy’de iddiaya göre uygulamadan kaçan bir kişiyi evinde gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemete bulunan ikisi kadın toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polislere mukavemette bulunduğu iddia edilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi’ne getirildi.
Bu kapsamda ekipler, Bağlık Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri S.E'yi durdurmak istedi. Uygulamadan kaçan şüpheliyi yakalamak için S.E'nin adresine giden polis ekiplerine iddiaya göre şüphelinin yakınları S.E., E.Y., C.E., A.E., C.S. ve C.E. taş, sopa ve bıçaklarla saldırarak, mukavemette bulundu.
Uygulamadan kaçan şüpheliyi gözaltına almak isteyen 5 polis memuruna saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 3 bıçağa da el konuldu. Öte yandan polisin elinden kaçan S.E kayıplara karışırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. İfadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
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