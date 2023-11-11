Polisi ezip kaçmak isteyen 2 kişi tutuklandı | Video
Adana’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve yolcu konumundaki bir kişi polise çarpıp ayağını ezerek kaçmak isterken aracın lastikleri ateş edilerek durdurulmuştu. Olayda hükümlü kişi ve yolcu konumdaki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sürücü Ümmet Taylan S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Söz konusu hükümlü Ümmet Taylan S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs, yağma" gibi çeşitli suçlardan 20 adet, yolcu konumdaki Serkan Ö.'nün de "Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah taşıma" gibi suçlardan 11 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi.
Hükümlü Ümmet Taylan S. ve yolcu konumundaki kişi Serkan Ö. polis merkezine götürüldü.
Yaralı polis memuru ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"POLİSİN CANINA KAST EDEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI"
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümmet Taylan S. ve Serkan Ö. adliyeye sevk edildi. İki şahısta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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