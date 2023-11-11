Polisi ezip kaçmak isteyen 2 kişi tutuklandı | Video 11.11.2023 | 09:46 Adana’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve yolcu konumundaki bir kişi polise çarpıp ayağını ezerek kaçmak isterken aracın lastikleri ateş edilerek durdurulmuştu. Olayda hükümlü kişi ve yolcu konumdaki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, 10 Kasım günü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan devriye ekiplerine bağlı "Balyoz" timi polisleri, uyuşturucu satın almak ve kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümmet Taylan S.'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Ümmet Taylan S. polislerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla bir polis memuruna çarpıp ayağının üzerinden geçti. Bu sırada yaralanan polis memurunun ekip arkadaşları, söz konusu şüphelinin aracının lastiklerine tabancayla ateş ederek kaçmasının önüne geçti. Sürücü Ümmet Taylan S. ile yolcu konumundaki Serkan Ö. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.Sürücü Ümmet Taylan S.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Söz konusu hükümlü Ümmet Taylan S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs, yağma" gibi çeşitli suçlardan 20 adet, yolcu konumdaki Serkan Ö.'nün de "Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah taşıma" gibi suçlardan 11 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi.Hükümlü Ümmet Taylan S. ve yolcu konumundaki kişi Serkan Ö. polis merkezine götürüldü.Yaralı polis memuru ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümmet Taylan S. ve Serkan Ö. adliyeye sevk edildi. İki şahısta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.