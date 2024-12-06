Polisin lastiklerini patlatarak durdurduğu ehliyetsiz sürücü: “Ehliyet yok diye araba mı kullanmayalım” | Video
Antalya'da polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından ekiplerin lastiklerine ateş edilerek durdurulabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ehliyetsiz sürücü, “Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım. Ceza yemeyelim diye kaçıyoruz, cezanın tam kökünü yiyeceğiz” dedi.
"EHLİYETSİZİZ DİYE ARABA MI KULLANMAYALIM"
Elleri kelepçeli şekilde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merdan D., "Ehliyetimiz yoktu. Dur ihtarına uymayıp kaçtık, polisler de lastiklere ateş ederek durdurdu. Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım. Ceza yemeyelim diye kaçıyoruz, cezanın kökünü yiyeceğiz. Buradan bir çıkayım ehliyet almaya gideceğim" dedi.
33 BİN 899 TL CEZA YEDİ
Diğer iki genç il birlikte polis merkezin götürülen Merdan D'ye, trafikten kurallara uymamak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak 20 bin 922 TL, araç sahibin de, ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere 33 bin 899 TL para cezası uygulandı, araç ise çekiciyle otoparka çekildi.
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