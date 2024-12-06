Video Yaşam Polisin lastiklerini patlatarak durdurduğu ehliyetsiz sürücü: “Ehliyet yok diye araba mı kullanmayalım” | Video
Polisin lastiklerini patlatarak durdurduğu ehliyetsiz sürücü: “Ehliyet yok diye araba mı kullanmayalım” | Video

Polisin lastiklerini patlatarak durdurduğu ehliyetsiz sürücü: “Ehliyet yok diye araba mı kullanmayalım” | Video

06.12.2024 | 11:36

Antalya'da polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından ekiplerin lastiklerine ateş edilerek durdurulabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ehliyetsiz sürücü, “Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım. Ceza yemeyelim diye kaçıyoruz, cezanın tam kökünü yiyeceğiz” dedi.

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Polisi alarma geçiren olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı. Uygulama yapan ekipler, Merdan D'nin (21) kullandığı 07 GGV 79 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan Merdan D ve yanındaki iki arkadaşı, otomobille Gazi Bulvarı üzerinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu, Topcular Mahallesi'ndeki araç üst geçidinde polis ekipleri tabancayla ateş ederek aracın lastiklerini patlattı. Sürücü ve yanındaki iki arkadaşı araçtan indirilirken, ekipler de otomobilde arama gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada ise Merdan D'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

"EHLİYETSİZİZ DİYE ARABA MI KULLANMAYALIM"
Elleri kelepçeli şekilde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merdan D., "Ehliyetimiz yoktu. Dur ihtarına uymayıp kaçtık, polisler de lastiklere ateş ederek durdurdu. Ehliyetsiziz diye araba mı kullanmayalım. Ceza yemeyelim diye kaçıyoruz, cezanın kökünü yiyeceğiz. Buradan bir çıkayım ehliyet almaya gideceğim" dedi.

33 BİN 899 TL CEZA YEDİ
Diğer iki genç il birlikte polis merkezin götürülen Merdan D'ye, trafikten kurallara uymamak, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak 20 bin 922 TL, araç sahibin de, ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere 33 bin 899 TL para cezası uygulandı, araç ise çekiciyle otoparka çekildi.

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