Video Yaşam Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video
Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

23.10.2023 | 16:05

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 12 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ile bin 81 adet sentetik ecza yakalandı. Hususa ilişkin olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.
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