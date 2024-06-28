Poyraz halk plajını vurdu, beklenen ilgiyi görmedi | Video 28.06.2024 | 14:29 Zonguldak’ta deniz sıcaklığının düşmesi nedeniyle Kapuz plajı beklenen ilgiyi görmedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ta yüzlerce kişiye ev sahipliği Kapuz plajı beklenen ilgiyi görmedi. Vatandaşlar deniz sıcaklığının 17-18 derecelere düşmesi nedeniyle denize giremedi. Denize giremeyen vatandaşlar güneşlenerek vakit geçirmeyi çalıştı. Hava sıcaklığı ise 24 derecelere gösterdi. Can kurtaran Muzaffer Kılıç, "Karadeniz'de aktif olan poyraz rüzgarı etkili bu ara. Yaklaşık 7-8 gündür poyraz rüzgarı etkili olduğundan su biraz serinledi. Yaklaşık 17-18 derecelere düştü. O yüzden vatandaşımız girmekte zorlanıyor. 4 Temmuz tarihine kadar bu rüzgar etkili. Dördünden sonra lodos rüzgarı tersine aktif hale gelince suyun ısınacağım tahmin edebiliyoruz" dedi.