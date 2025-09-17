Video Yaşam Rahatlığıyla pes dedirten hırsız, saniyeler içerisinde motosikleti böyle çaldı | Video
17.09.2025 | 09:47

Hatay'ın Payas ilçesinde apartman önünde park halinde bulunan motosikletin, hırsız tarafından saniyeler içerisinde çalındığı anlar kameraya yansıdı. Park halindeki motosikleti çalan hırsızın rahat tavırları an be an kameraya yansıdı.

Olay, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan vatandaş Mutlu Bilgen'in sahibi olduğu 31 KLG 52 plakalı motosiklet, apartman önünden çalındı. Durum üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Bilgen, motosikletin saniyeler içerisinde 1 şahıs tarafından çalındığını fark etti. Görüntülerde; park halindeki motosikleti gözüne kestiren hırsızın, çevreyi kontrol ettikten sonra motosiklete binip saniyeler içerisinde uzaklaştığı görüldü. Park halindeki motosikleti, elini kolunu sallayarak çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletini çalındığı fark eden Bilgen, polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

"SABAH İŞE GİTMEK İÇİN KALKTIĞIMDA MOTOSİKLETİ EVİN ÖNÜNDE OLMADIĞINI FARK ETTİM"
Sabah işe gitmek için kalktığında motosikletinin çalındığını fark eden Mutlu Bilgen, "Ben akşam 18.00 gibi işten eve geldim. Motosikletimi evin önüne park ettim. Park ettikten sonra dinlenmek için eve gittim. Sabah işe gitmek için kalktığımda motosikleti evin önünde olmadığını fark ettim. Hemen kamera kayıtlarına baktık. Gece saat 02.00 gibi motosikletimi çaldılar. Emniyet güçlerine kamera kayıtlarını verdik ve inceleme devam ediyor" ifadelerini kullandı.

