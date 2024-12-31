Video Yaşam Reyondaki ürünleri yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktılar! O anlar kamerada | Video
Reyondaki ürünleri yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktılar! O anlar kamerada | Video

Reyondaki ürünleri yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktılar! O anlar kamerada | Video

31.12.2024 | 11:44

Elazığ'da bir markete giren 4 genç, reyondaki ürünleri açıp yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktı.

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Olay, önceki gün bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zincir markete giren 4 kişi reyonda bulunan kapalı ürünleri açıp yedi. Ürünü yerinde bırakan şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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