Reyondaki ürünleri yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktılar! O anlar kamerada | Video 31.12.2024 | 11:44 Elazığ'da bir markete giren 4 genç, reyondaki ürünleri açıp yiyip hiçbir şey olmamış gibi çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zincir markete giren 4 kişi reyonda bulunan kapalı ürünleri açıp yedi. Ürünü yerinde bırakan şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.