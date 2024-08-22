Rize'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı | Video 22.08.2024 | 08:45 Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İkizdere ilçesi Sivrikaya Köyü Ovit Tüneli mevkiinde saat 22.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FKN 610 plakalı otomobil İkizdere istikametinden İspir istikametine gitmekte iken ters istikametten gelen 25 AB 830 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçların içerisinde bulunan 8 kişiyi bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 6 kişi ise Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölen ve yaralananlarım henüz kimlik bilgileri öğrenilemezken yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.