Rize’li vatandaşın ayı ile diyaloğu ilgi gördü: Git yat, kar yağdı, gezme buralarda
Rize'nin Çayeli ilçesinde Vicvanak Yaylası'nda gezen Burak Öztürk isimli vatandaş karda gezen ayı ile karşılaştı. Öztürk, ayı'ya bağırarak, "Git yat, kar yağdı, gezme buralarda" dediği görüntüyü paylaşması sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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