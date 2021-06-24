Video Yaşam Rozetli kâbus Güzellik merkezinde kabusu yaşattı

Rozetli kâbus Güzellik merkezinde kabusu yaşattı

Rozetli kâbus Güzellik merkezinde kabusu yaşattı
24.06.2021 | 10:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık | Video 01:09
Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık | Video 24.06.2021 | 10:46
Mal davasında kardeşler tartıştı, amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı | Video 05:53
Mal davasında kardeşler tartıştı, amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı | Video 24.06.2021 | 10:46
Tayland'da eski asker hastanede dehşet saçtı | Video 01:08
Tayland'da eski asker hastanede dehşet saçtı | Video 24.06.2021 | 10:46
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü | Video 01:30
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü | Video 24.06.2021 | 11:07
Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı | Video 00:47
Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı | Video 24.06.2021 | 10:46
Müge Anlı'da Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında son dakika! Vahşi cinayette flaş gelişme... 22:22
Müge Anlı'da Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında son dakika! Vahşi cinayette flaş gelişme... 24.06.2021 | 10:43
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Haziran 2021 Perşembe atv izle! Türkiye Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayını konuşuyor 20:24
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Haziran 2021 Perşembe atv izle! Türkiye Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayını konuşuyor 24.06.2021 | 10:25
Rozetli kâbus Güzellik merkezinde kabusu yaşattı 00:57
Rozetli kâbus Güzellik merkezinde kabusu yaşattı 24.06.2021 | 10:12
Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor | Video 03:17
Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor | Video 24.06.2021 | 09:54
Ankara'da parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı 00:30
Ankara'da parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı 24.06.2021 | 08:35
Kuyumcu komşusunun sattığı altına sahte dedi, mahalle savaş alanına döndü | Video 00:28
Kuyumcu komşusunun sattığı altına "sahte" dedi, mahalle savaş alanına döndü | Video 24.06.2021 | 09:17
Kahramanmaraş’ta sahte altın operasyonu | Video 05:01
Kahramanmaraş’ta sahte altın operasyonu | Video 24.06.2021 | 09:12
Zonguldak'ta polislere beddua edince gözaltına alınan şahıstan şaşırtan savunma 05:33
Zonguldak'ta polislere beddua edince gözaltına alınan şahıstan şaşırtan savunma 24.06.2021 | 08:35
Aydın'da fırtına anı kamerada! Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi... 02:43
Aydın'da fırtına anı kamerada! Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi... 24.06.2021 | 08:50
Aydın'da fırtına can aldı! Olay yerinden ilk görüntüler 03:47
Aydın'da fırtına can aldı! Olay yerinden ilk görüntüler 24.06.2021 | 08:35
İzmir Ödemiş ve Kiraz’da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video 01:40
İzmir Ödemiş ve Kiraz’da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video 24.06.2021 | 07:31
Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video 00:43
Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video 24.06.2021 | 07:31
Esra Erol sayesinde hem annelerine, hem de berber dükkanlarına kavuştular | Video 24:07
Esra Erol sayesinde hem annelerine, hem de berber dükkanlarına kavuştular | Video 23.06.2021 | 22:21
Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı | Video 00:43
Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı | Video 23.06.2021 | 22:00
Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti! Seni yaşatmayacağız diyerek tehdit ettiler | Video 00:09
Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti! "Seni yaşatmayacağız" diyerek tehdit ettiler | Video 23.06.2021 | 18:24

İstanbul'da güzellik merkezi işleten 40 yaşındaki M.T. adlı kadın, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek tedavi için gelen ve emniyet rozeti gösterip kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin cinsel saldırısına uğradı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un en nezih semtlerinden Kadıköy Feneryolu'nda geçen haftasonu yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 40 yaşındaki M.T. adlı kadın, yeni açtığı işyerinde henüz daha tam faaliyete başlamadan kendisine sosyal medya üzerinden bir kişi ulaştı. İş yerinin adresini öğrenip tedavi için geleceğini söyledi. Ertesi gün iş yerine gelen kişi önce kendisini polis olarak tanıtı ve polis rozeti gösterdi. İş yerinin içerisinde gezip iddiaya göre, 'Birkaç eksik var, sizi karakola götürmem gerekiyor' dedi.


BAŞINA SİLAH DAYADI
Ardından yine iddiaya göre M.T.'den para isteyen bu kişi, M.T.'nin avukatını aramak istemesine de engel oldu. 'Paran yoksa farklı şekilde halledeceğiz' deyip belinden silah çıkaran saldırgan, M.T.'nin başına dayayıp ona cinsel organını gösterdi. Ardından zorla cinsel saldırıda bulundu. Yaklaşık 40 dakika boyunca silah zoruyla dehşeti yaşatan adam elini kolunu sallayarak oradan uzaklaştı.

"GÖZÜMÜ KAPATINCA O ANLARI TEKRAR YAŞIYORUM"
Yaşadığı şoku atlatan kadın önce avukatı Barış Erbaş'a, ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Kendisine bunu yaşatan adamı ilk kez gördüğünü belirten M.T., "Bu olay her şeyden önce bende manevi açıdan derin yaralar açtı ve hayatımın geri kalanında unutamayacağım tramvalar yaşattı. Bu olaydan sonra uyku düzenim bozuldu, her uyumaya çalıştığımda dakikalarca dehşeti yaşadığım o kötü anlar gözlerimin önüne geliyor. Bu kişinin polis olmadığına inanmak istiyorum. Biran önce yakalanmasını ve rahatça uyumak istiyorum" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA