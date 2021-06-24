Rozetli kâbus Güzellik merkezinde kabusu yaşattı

İstanbul'da güzellik merkezi işleten 40 yaşındaki M.T. adlı kadın, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek tedavi için gelen ve emniyet rozeti gösterip kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin cinsel saldırısına uğradı.

İstanbul'un en nezih semtlerinden Kadıköy Feneryolu'nda geçen haftasonu yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 40 yaşındaki M.T. adlı kadın, yeni açtığı işyerinde henüz daha tam faaliyete başlamadan kendisine sosyal medya üzerinden bir kişi ulaştı. İş yerinin adresini öğrenip tedavi için geleceğini söyledi. Ertesi gün iş yerine gelen kişi önce kendisini polis olarak tanıtı ve polis rozeti gösterdi. İş yerinin içerisinde gezip iddiaya göre, 'Birkaç eksik var, sizi karakola götürmem gerekiyor' dedi.



BAŞINA SİLAH DAYADI

Ardından yine iddiaya göre M.T.'den para isteyen bu kişi, M.T.'nin avukatını aramak istemesine de engel oldu. 'Paran yoksa farklı şekilde halledeceğiz' deyip belinden silah çıkaran saldırgan, M.T.'nin başına dayayıp ona cinsel organını gösterdi. Ardından zorla cinsel saldırıda bulundu. Yaklaşık 40 dakika boyunca silah zoruyla dehşeti yaşatan adam elini kolunu sallayarak oradan uzaklaştı.

"GÖZÜMÜ KAPATINCA O ANLARI TEKRAR YAŞIYORUM"

Yaşadığı şoku atlatan kadın önce avukatı Barış Erbaş'a, ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Kendisine bunu yaşatan adamı ilk kez gördüğünü belirten M.T., "Bu olay her şeyden önce bende manevi açıdan derin yaralar açtı ve hayatımın geri kalanında unutamayacağım tramvalar yaşattı. Bu olaydan sonra uyku düzenim bozuldu, her uyumaya çalıştığımda dakikalarca dehşeti yaşadığım o kötü anlar gözlerimin önüne geliyor. Bu kişinin polis olmadığına inanmak istiyorum. Biran önce yakalanmasını ve rahatça uyumak istiyorum" dedi.