Saat&Saat, Kadın İstihdamını Güçlendirecek Eşsiz Bir Projeyle Öne Çıkıyor

Dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörü olan ve Türkiye genelinde tüm saat markalarına teknik servis hizmeti sunan Saat&Saat, geçmişten günümüze gelen değerli bir zanaat olan saat ustalığını gelecek nesillere aktarırken kadın istihdamını desteklemeye odaklanıyor.