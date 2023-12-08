Video Yaşam Saat&Saat, Kadın İstihdamını Güçlendirecek Eşsiz Bir Projeyle Öne Çıkıyor
Saat&Saat, Kadın İstihdamını Güçlendirecek Eşsiz Bir Projeyle Öne Çıkıyor

Saat&Saat, Kadın İstihdamını Güçlendirecek Eşsiz Bir Projeyle Öne Çıkıyor

08.12.2023 | 15:17

Dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörü olan ve Türkiye genelinde tüm saat markalarına teknik servis hizmeti sunan Saat&Saat, geçmişten günümüze gelen değerli bir zanaat olan saat ustalığını gelecek nesillere aktarırken kadın istihdamını desteklemeye odaklanıyor.

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