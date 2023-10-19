Video Yaşam Saçından tuttuğu kadını önce duvara vurdu, ardından sürükledi | Video
Saçından tuttuğu kadını önce duvara vurdu, ardından sürükledi | Video

Saçından tuttuğu kadını önce duvara vurdu, ardından sürükledi | Video

19.10.2023 | 10:41

Denizli’de iki kadının sokak ortasında alacak verecek tartışması, bir anda kavgaya dönüştü. Saçından tutup dakikalarca sürüklediği kişinin kafasını duvara vuran kadını kimse sakinleştiremedi.

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Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalık Caddesi'nde aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kadın yolda karşılaştı. Bir süre konuşan kadınlar bir anda saç baş kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri, diğer kadının saçından tutarak dakikalarca oradan oraya sürükleyip, başını duvara vurdu. Kavga seslerini duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, kavga eden kadınları ayırmaya çalıştı. Araya girenlere rağmen, tuttuğu saçı bırakmayan kadın, diğer kadını kaldırımda sürüklemeye devam etti. Güçlükle diğer kadını bırakması sağlanan kadın, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Mağdur olan kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan kadının ifadesini almak için karakola götürdü.

İki kadının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda karşılaşan kadınların kavga ettiği anlar, vatandaşların araya girmeye çalıştığı, bazı kişilerin ise kavgayı sadece izlemekle yetindiği anlar yer aldı. .

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